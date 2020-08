Lazio, striscione fascista a Corso Francia: 'Saluti romani al camerata Reina' (Di sabato 29 agosto 2020) 'Saluti romani camerata Reina'. Recita così uno striscione appeso nella notte a Roma da ultras della , che hanno voluto accogliere il nuovo portiere Pepe Reina con una frase di stampo fascista. In ... Leggi su leggo

