Lazio, Lazzari: “Voglio dare tutto per il club. Poi penserò alla Nazionale” (Di sabato 29 agosto 2020) “Darò sempre il massimo per la Lazio e, se ci riuscirò, potrò ambire ad un posto in Nazionale. È un orgoglio per me giocare in Champions League. Ringrazio i miei compagni per quanto abbiamo raggiunto. Non vogliamo essere una comparsa, possiamo dare fastidio a chiunque”. Lo ha dichiarato Manuel Lazzari, esterno della Lazio, in conferenza stampa dal ritiro di Auronzo di Cadore dove ha avuto luogo la prima amichevole dei biancocelesti contro la Triestina (2-2 il risultato finale). Poi sulla scorsa stagione: “È stato il mio primo anno in una grande squadra, sono cresciuto molto. Voglio migliorare in fase realizzativa, arrivo spesso sul fondo e vorrei fare più assist e più gol. Sono fiducioso e migliorerò“. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Lazzari Lazio, Corriere di Roma: "Un caso Nazionale: per Lazzari non c’è mai posto" TUTTO mercato WEB Lazio-Triestina 2-2: parità nella prima amichevole dei biancocelesti

All:. Inzaghi LAZIO SECONDO TEMPO (3-5-2): Strakosha: Luiz Felipe, Vavro, Bastos; Lazzari, Parolo, Badelj, Jony, Lukaku, Djavan Anderson (75’ Raul Moro), André Anderson. All.: Inzaghi ...

Lazio-Triestina 2-2: sotto una pioggia torrenziale segnano Acerbi e Parolo

AURONZO DI CADORE – Dopo tanta attesa arriva la prima amichevole stagionale della Lazio. I biancocelesti alle ore 16:00 sono scesi sul manto erboso dello stadio Rodolfo Zandegiacomo sotto una pioggio ...

AURONZO DI CADORE – Dopo tanta attesa arriva la prima amichevole stagionale della Lazio. I biancocelesti alle ore 16:00 sono scesi sul manto erboso dello stadio Rodolfo Zandegiacomo sotto una pioggio ...