Lazio, l’accoglienza fascista shock per Reina: “Saluti romani camerata” (FOTO) (Di sabato 29 agosto 2020) “Saluti romani camerata Reina”. Così recita uno striscione appeso nella notte a Roma dai tifosi della Lazio, che hanno voluto accogliere il nuovo portiere Pepe Reina con una frase di stampo fascista. In passato, l’estremo difensore spagnolo aveva spesso espresso il suo appoggio a “Vox”, partito iberico di estrema destra, scatenando spesso critiche da parte di cantanti e altri personaggi pubblici spagnoli. Striscione fascista per #Reina: la folle accoglienza alla #Lazio FOTO https://t.co/9OHayO0Zfy pic.twitter.com/lTYAKQFBAQ — calciomercato.com (@cmdotcom) August 29, 2020 Leggi su sportface

