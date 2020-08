Lazio, Immobile: “Ora nuovo ciclo con Champions e conferma in campionato” (Di sabato 29 agosto 2020) “La Champions? Mi affaccio con tanto entusiasmo, non tutti l’hanno vissuta, la conosco e so che tensione c’è nel preparare le gare. Le tre competizioni saranno impegnative, ma abbiamo entusiasmo e non vogliamo fare da comparsa ma divertirci“. Questo il messaggio di Ciro Immobile, impegnato nel ritiro di Auronzo di Cadore. La Lazio si sta preparando per la prossima stagione, che sarà quella del ritorno in Champions League dopo 13 anni di assenza. “Ora riparte un nuovo ciclo con la Champions e la conferma in campionato. Siamo soddisfati di questi quattro anni, della crescita avuta che ci da’ maggiore slancio per la prossima stagione” ha aggiunto l’attaccante a Lazio Style ... Leggi su sportface

napolimagazine : LAZIO - Immobile: 'In Champions non vogliamo fare da comparsa ma divertirci' - apetrazzuolo : LAZIO - Immobile: 'In Champions non vogliamo fare da comparsa ma divertirci' - lazio_magazine : LAZIO - Immobile: 'In Champions non vogliamo fare da comparsa ma divertirci' - sportface2016 : #SerieA #calcio #Lazio, Ciro #Immobile: 'Ora nuovo ciclo con #ChampionsLeague e conferma in campionato' - zazoomblog : Immobile: La Lazio non farà da comparsa in Champions - #Immobile: #Lazio #farà -