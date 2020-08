L’avvocata turca Ebru Timtik è morta dopo 238 giorni di sciopero della fame per ottenere un giusto processo (Di sabato 29 agosto 2020) Giovedì sera, a Istanbul, è morta l’avvocata turca Ebru Timtik, che stava facendo uno sciopero della fame da 238 giorni per chiedere un giusto processo per sé e per 17 suoi colleghi accusati di legami con il Fronte rivoluzionario della Leggi su ilpost

kakiadu : I regimi fascisti continuano a uccidere. Morta Ebru Timtik, avvocata turca impegnata nella lotta per i diritti uman… - MarvasiT : L’Avvocata turca Ebru Timtik, colpevole impegno per diritti e libertà, è morta al 238º giorno di sciopero della fam… - annac82 : L'avvocata turca è morta ieri in ospedale dopo 238 giorni di sciopero della fame per protestare contro il suo arres… - PaoloAlfan0 : L’avvocata #EbruTimtik è morta in una cella turca. Era in sciopero della fame per difendere diritti e libertà - Stefy60076400 : RT @AntoBruno10: Dopo 238 giorni di sciopero della fame, è morta l’avvocata turca ???????? ???????????? arrestata per il suo impegno nella difesa dei… -

