L’Appello del Mondo dello Spettacolo agli Insegnanti: “Fate il Test Sierologico, È Fondamentale” (Di sabato 29 agosto 2020) Il ritorno a scuola dopo la chiusura a causa del Covid è imminente e per permettere il rientro in sicurezza degli studenti è partita anche l’iniziativa di uno screening di tutto il corpo docente e non tramite Test Sierologico. Numerosi gli appelli per spingere tutti gli Insegnanti a sottoporsi al controllo, molti dei quali provengono dal Mondo dello Spettacolo. “Trovo assurdo che ci siano Insegnanti che si rifiutano di fare il Test Sierologico. Bisogna farlo assolutamente”. Questo l’appello che fa Iva Zanicchi attraverso l’Adnkronos ai docenti, commentando le polemiche sui Test ai docenti che accompagnano la riapertura delle scuole. ”Ma che ... Leggi su youreduaction

