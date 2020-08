L’Angelo del Crimine la trama del film stasera domenica 30 agosto su Rai 4 (Di sabato 29 agosto 2020) L’Angelo del Crimine il film in onda stasera domenica 30 agosto su Rai 4 trama e trailer L’Angelo del Crimine è il film scelto per stasera domenica 30 agosto da Rai 4, un thriller argentino ispirato alla storia vera di un celebre criminale del paese, presentato a Cannes a Un certain regard e scelta argentina per gli Oscar 2019 non ottenendo però la nomination. Diretto da Luis Ortega, il film dal titolo El Angel in originale, è prodotto tra gli altri da Pedro e Agustin Almodovar. L’Angelo del Crimine è stato il film con il miglior risultato della storia del cinema raggiungendo 1,117 milioni di spettatori, in ... Leggi su dituttounpop

