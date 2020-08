Lancini: “Sto benissimo a Palermo, daremo sempre il massimo. Martinelli? Ci manca tanto” (Di sabato 29 agosto 2020) La carica di Edoardo Lancini.Dopo un'ottima stagione in cui è diventato presto un pilastro della difesa del Palermo, Edoardo Lancini si è meritato la riconferma con la maglia rosanero: anche l'anno prossimo, in Serie C, il classe '94 avrà il compito di guidare la retroguardia della sua squadra e contribuire direttamente al raggiungimento della promozione in Serie B tanto ambita.Durante la trasmissione Siamo Aquile in onda su TRM, Lancini ha espresso la sua volontà di continuare a vincere anche l'anno prossimo:"Il bilancio di quest’anno è stato senza dubbio positivo perché abbiamo trovato la promozione in Serie C. Mi sono trovato fin da subito benissimo a Palermo, una città molto calorosa. ... Leggi su mediagol

