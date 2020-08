Lampedusa scoppia di nuovo: oltre 700 migranti nell'hotspot (Di sabato 29 agosto 2020) Maurizio Zoppi Ordinanza sospesa ma gli sbarchi continuano. Il governatore della Sicilia istituisce una task force per le ispezioni nei 40 hotspot in Sicilia È nuovamente emergenza migranti a Lampedusa. Sono più di 700 i clandestini arrivati in queste ore nella piccola isola siciliana. La Prefettura di Agrigento ha deciso di inviare in giornata una nota che fa la conta degli arrivi nelle ultime 24 ore. Il direttore dell’hotspot di Contrada Imbriacola Gian Lorenzo Marinese alla domanda: “Lampedusa è di nuovo al collasso?” Sinteticamente ha affermato a IlGiornale.it: “Senta, cosa vuole che le dica, la nostra struttura può contenere massimo 192 migranti. Faccia lei un po' i ... Leggi su ilgiornale

LegaSalvini : #MUSUMECI: “LAMPEDUSA SCOPPIA, GESTIONE SBARCHI SEMBRA BOLLETTINO DI GUERRA” - LegaSalvini : #MUSUMECI: “#LAMPEDUSA SCOPPIA, SEMBRA UN BOLLETTINO DI GUERRA” - LegaSalvini : MIGRANTI, #MUSUMECI: 'LAMPEDUSA SCOPPIA DI NUOVO' - anto_galli4 : RT @LegaSalvini: #MUSUMECI: “LAMPEDUSA SCOPPIA, GESTIONE SBARCHI SEMBRA BOLLETTINO DI GUERRA” - GiuseppeDAdamo7 : RT @LegaSalvini: #MUSUMECI: “#LAMPEDUSA SCOPPIA, SEMBRA UN BOLLETTINO DI GUERRA” -

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa scoppia Musumeci: “Lampedusa scoppia, sembra un bollettino di guerra” AGI - Agenzia Giornalistica Italia Musumeci: ecco i frutti della sospensione della mia ordinanza

Musumeci “Lampedusa scoppia di nuovo, con quasi 700 persone. A Pozzallo nuovi positivi. A Marzamemi sbarcati in 40. A largo di Pozzallo ONG con a bordo 240 persone. Ecco i primi frutti della sospensio ...

Migranti, Musumeci: “Lampedusa scoppia, gestione sbarchi sembra bollettino di guerra”

(Agenzia Vista) Roma, 28 agosto 2020 Migranti, Musumeci: “Lampedusa scoppia, gestione sbarchi sembra bollettino di guerra” “Lampedusa scoppia di nuovo, con quasi 700 persone. Non è possibile che quest ...

Musumeci “Lampedusa scoppia di nuovo, con quasi 700 persone. A Pozzallo nuovi positivi. A Marzamemi sbarcati in 40. A largo di Pozzallo ONG con a bordo 240 persone. Ecco i primi frutti della sospensio ...(Agenzia Vista) Roma, 28 agosto 2020 Migranti, Musumeci: “Lampedusa scoppia, gestione sbarchi sembra bollettino di guerra” “Lampedusa scoppia di nuovo, con quasi 700 persone. Non è possibile che quest ...