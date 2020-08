L'America Dem piange la sua Black Panther (Di sabato 29 agosto 2020) Il suo ultimo messaggio sui social network era stato per Kamala Harris, la candidata Dem alla vicepresidenza di origini indio-giamaicane: un “SÌ” in stampatello, accompagnato da tre applausi (rigorosamente Black) e dagli hashtag #WhenWeAllVote e #Vote2020. Un endorsement condiviso con i suoi quasi dieci milioni di follower solo su Instagram, gli stessi che oggi piangono la sua morte, confermata con un post dai familiari. Chadwick Boseman, star di Black Panther e interprete di personaggi simbolo della cultura afroAmericana, era consapevole di essere ormai un mito d’America. Sapeva che la sua voce contava, che ogni vita conta, ma che se sei nero c’è bisogno di ripeterlo più forte, prima di tutto a te stesso, al bambino che eri. E così la sua ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : L'America Dem piange il suo Black Panther - MaragnoThomas : @lorepregliasco @LorenzoCast89 Interessante art, concordante con valutazioni riguardo 'migliore stato salute' GOP r… - alexbardi22 : @sebaquila @a_meluzzi In America si stanno svegliando e imbracciano le armi per rovesciare il criminale regime DEM.… - vallegiorgio41 : RT @vallegiorgio41: BERLINO 29.08 ROBERT KENNEDY: I GOVERNI AMANO LA PANDEMlA CHE GLI PERMET... - vallegiorgio41 : BERLINO 29.08 ROBERT KENNEDY: I GOVERNI AMANO LA PANDEMlA CHE GLI PERMET... -

Ultime Notizie dalla rete : America Dem

L'HuffPost

I messaggi di Biden, Harris e Obama per la morte dell'attore Chadwick Boseman: "La sua vita ha fatto la differenza”. Mentre ispirava una generazione di ragazzini, da 4 anni combatteva in silenzio cont ...Al numero uno nella classifica delle tendenze su YouTube Italia fino a qualche giorno fa, c’era il video di Dynamite, l’ultimo singolo dei BTS – sciolto dall'acronimo, "Beyond The Scene" – boy band K- ...