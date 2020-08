L'album del giorno, Miles Davis, Bitches Brew (Di sabato 29 agosto 2020) Mentre i ragazzi della Summer of love '69 rientravano a casa dopo quattro giorni di musica, pioggia e fango e Woodstock, Miles Davis varcava la soglia del 30th Street Studio di New York. Era il 19 agosto... Nessuno, forse neanche lo stesso Davis, sapeva esattamente che cosa avrebbe prodotto l'incontro tra lui e Joe Zawinul, Chick Corea, John McLaughlin e Jack DeJohnette. Insieme avevano realizzato In a silent way, ma questa volta c'erano nell'aria nuove vibrazioni. Ai musicisti che lo accompagnavano (tra gli altri, Dave Holland al basso) non vennero date istruzioni né anticipazioni di quel che sarebbe successo. L'album che stavano per incidere, prodotto da Teo Macero, era un foglio bianco ancora tutto da scrivere (fatta eccezione per due brani Pharaoh's Dance di Joe Zawinul e Sanctuary di Wayne Shorter). L'unico ... Leggi su panorama

Ultime Notizie dalla rete : album del Pinguini Tattici Nucleari, la storia infinita: «Nuovo singolo, poi l'album del ritorno al folk» Il Sole 24 ORE Ellie Goulding in pantaloncini e reggiseno hot lascia poco spazio all'immaginazione

Pants attillati, reggiseno con ampio taglio super hot e pancia scoperta. In total red Ellie Goulding sfoggia un look che lascia poco spazio all'immaginazione. La cantante si è esibita in uno dei musei ...

Justin Bieber: il nuovo album uscirà entro la fine del 2020

Justin Bieber è stato impegnato a registrare segretamente nuova musica durante la quarantena e un nuovo album è in arrivo. I pochi fortunati che l’hanno sentito dicono che i prossimi brani sono il mig ...

