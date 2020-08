La storia di Antonio Saetta è diventata un film. Chi era il primo magistrato giudicante ucciso da Cosa Nostra (Di sabato 29 agosto 2020) C’è una storia di mafia rimasta in soffitta per moltissimo tempo. Una storia praticamente sconosciuta al grande pubblico. Una storia che risulta nelle cronache di chi con la mafia ci fa i conti tutti i giorni, per lavoro. I protagonisti sono Antonino Saetta e suo figlio Stefano. Il primo è stato Presidente della prima sezione della Corte d’Assise d’Appello di Palermo. Aveva 65 anni quando, con il figlio 35enne, è rimasto vittima di un agguato di Cosa Nostra, teso lungo la strada statale 640 nella notte del 25 settembre 1988. Oggi, 29 agosto, questa vicenda sarà presentata in anteprima – fuori concorso – alla 50esima edizione del Giffoni film Festival (25-29 agosto). Si intitola L’Abbraccio. ... Leggi su open.online

OptaPaolo : 33 - Antonio #Conte ha vinto 33 delle prime 54 gare sulla panchina dell'#Inter: nella storia dei nerazzurri, solo A… - lenzi_antonio : @Apndp La Storia si dice tutta: influi molto la decisione di johnson di non ricandidarsi. E poi dopo 2 mandati di d… - infoitinterno : Rita e Antonio, una storia d’amore lunga tutta una vita: “Ogni giorno riempiva la casa di fiori” - Whatsername__93 : RT @daenayss: Appena visto la storia di Antonio Moriconi (a me estraneo fino a oggi) dove si vanta di dare da mangiare alla Sardegna ed ecc… - daenayss : Appena visto la storia di Antonio Moriconi (a me estraneo fino a oggi) dove si vanta di dare da mangiare alla Sarde… -

Ultime Notizie dalla rete : storia Antonio Tra Antonio Conte e l’Inter una storia d’amore palesemente sbagliata Il Fatto Quotidiano Alexandre Dumas chi è?/ L’amore per le donne e la cucina: le sue stravaganti ricette

Alexandre Dumas ha sviluppato durante l’adolescenza un talento eccezionale per la calligrafia, e proprio grazie a questa sua straordinaria capacità fu assunto da un notaio per ripassare tutti gli atti ...

Antonio Conte, gli altri otto truffati e il truffatore stesso sono il segno dei nostri tempi

Sarà un ottimo allenatore (ne abbiamo parlato in settimana), caratterizzato forse da un eccessivo (quanto necessario in certe organizzazioni) orientamento all’obiettivo, ma la vicenda della truffa ad ...

Alexandre Dumas ha sviluppato durante l’adolescenza un talento eccezionale per la calligrafia, e proprio grazie a questa sua straordinaria capacità fu assunto da un notaio per ripassare tutti gli atti ...Sarà un ottimo allenatore (ne abbiamo parlato in settimana), caratterizzato forse da un eccessivo (quanto necessario in certe organizzazioni) orientamento all’obiettivo, ma la vicenda della truffa ad ...