La Serie A non parla più italiano: solo il 39.5% è “made in Italy” (Di sabato 29 agosto 2020) La Serie A "parla poco l'italiano". Da uno studio messo in atto da Retexo Intelligence, società specializzata nell'analisi di dati sportivi internazionali, si scopre che l'ultima stagione del campionato nostrano ha visto scendere in campo solo il 39.5% di giocatori italiani.Serie A: e il made in Italy?Secondo quanto si apprende da quesa analisi, circa 4 giocatori su 10 sono italiani. Meno della metà, insomma. Il 39.5% è davvero un dato molto basso, specie se rapportato agli altri Paesi. La Liga spagnola è decisamente il posto migliore dove "si coltivano" giocatori iberici. Il 60.2% sono, infatti, spagnoli. Un po' meno in Francia e in Germania, rispettivamente col 53% e il 43.7%.L'unico campionato top che fa peggio dell'Italia e della Serie A, è la ... Leggi su itasportpress

riotta : #Blackface Domanda gentile: quando non sapete nulla, proprio nulla nulla eh?, di un argomento, non sarebbe meglio… - SkySport : Calciomercato Inter, Borja Valero non resta: tre club di Serie A su di lui - tuttosport : #Juventus, #Messi non è una possibilità ?? - luce105 : #damellis Quando c'era da criticare uno o l'altra, io l'ho sempre fatto,fregandomene delle invasate. Ora lo faccio… - ToniaCate : RT @fieldsofgold__: Secondo me raga dobbiamo smetterla di lamentarci della sceneggiatura. Io non so se vi rendete conto di quanto BY stia f… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie non 5 serie tv molto chiacchierate non ancora arrivate in Italia Wired.it Volley femminile, la Bartoccini a Novara in Supercoppa

Una gara dunque non facile per le “Magliette Nere” ma ... diretta streaming attraverso il canale Youtube di Lega Pallavolo Serie A Femminile al link ...

Szoboszlai scarta l’Italia: “Il mio futuro? Spagna, Germania o Inghilterra”

Accostato a diverse squadre italiane, in primis il Milan del fondo Elliott, Dominik Szoboszlai ha scelto di non muoversi in questo mercato e di snobbare il campionato italiano: “Ho parlato con la mia ...

Una gara dunque non facile per le “Magliette Nere” ma ... diretta streaming attraverso il canale Youtube di Lega Pallavolo Serie A Femminile al link ...Accostato a diverse squadre italiane, in primis il Milan del fondo Elliott, Dominik Szoboszlai ha scelto di non muoversi in questo mercato e di snobbare il campionato italiano: “Ho parlato con la mia ...