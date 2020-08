La predica pro-omosex della Ferragni: «I bambini non diventano gay se vedono due uomini baciarsi» (Di sabato 29 agosto 2020) «Se un bambino vede due uomini baciarsi non diventa gay». Più veloce della luce, Chiara Ferragni scende in picchiata su un video postato dal profilo Trash Italiano. L’occasione è troppo ghiotta per mancarla. E lei non la manca. Con quel commento più lapidario di una sentenza pubblicato su Instagram, la più celebre tra le influencer balza in vetta a tendenze Twitter. Il pregio, tuttavia, è soprattutto nella tempestività. Ma non quanto al contenuto – la difesa sempre e comunque di ogni aspetto afferente all’omosessualità -, che è del genere “vincere facile“. Ferragni replica ad una ragazza critica con i cartoon con scene gay La ragazza finita nel mirino della ... Leggi su secoloditalia

