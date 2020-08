La nave Louise Michel lancia l’Sos: “Non riusciamo a manovrare”. A bordo 219 migranti salvati e una vittima (Di sabato 29 agosto 2020) La Louise Michel, nave battente bandiera tedesca finanziata dall’artista britannico Banksy continua a lanciare SOS via Twitter, denunciando una situazione a bordo ormai insostenibile ed una Europa che “ignora i nostri appelli di emergenza per un’assistenza immediata”. A bordo, come è stato comunicato dalla stessa imbarcazione, c’è un morto e l’organizzazione nel suo ultimo tweet ha rinnovato il suo appello: “Ripetiamo – si legge nel messaggio – #LouiseMichel non riesce a manovrare in sicurezza e nessuno viene in nostro aiuto. Le persone soccorse hanno subito un trauma estremo, è ora che vengano portate in un posto sicuro. Abbiamo bisogno di assistenza ... Leggi su ilfattoquotidiano

