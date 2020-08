La nave di Banksy: "Un morto a bordo, altri migranti ustionati" Mediterranea: "Louise Michel, arriviamo" (Di sabato 29 agosto 2020) La nave di soccorso per rifugiati Louise Michel chiede aiuto: "Abbiamo un morto a bordo e altri hanno ustioni su tutto il corpo". In un tweet l’equipaggio dell’imbarcazione finanziata dallo street artist inglese Banksy spiega di avere a bordo 219 persone, alcune in condizioni di salute critiche e per questo chiede "assistenza immediata". "La MVLouiseMichel è in una situazione di emergenza e le istituzioni italiane ed europee devono intervenire per mettere in salvo le più di 200 persone a bordo e l’equipaggio. Salvatele, sono a due ore da Lampedusa" scrive su Twitter Mediterranea Saving Humans, indirizzando il messaggio alla Guardia Costiera e alla ... Leggi su blogo

