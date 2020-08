La ministra Lamorgese: Il numero degli sbarchi non è emergenza (Di sabato 29 agosto 2020) Le dichiarazioni della ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, in merito agli sbarchi e alla situazione con il governatore della Sicilia Musumeci. La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, in un’intervista a Repubblica, ha affermato: “Sebbene ci sia una tendenza in aumento degli sbarchi autonomi rispetto al 2019, i numeri attuali non rappresentano un’emergenza: basta fare il raffronto con … L'articolo La ministra Lamorgese: Il numero degli sbarchi non è emergenza proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

pdnetwork : “Il senatore Salvini ha davvero superato ogni limite, dimostrando scarso rispetto per le istituzioni, soprattutto p… - ItaliaViva : .@TeresaBellanova : 'Da #Salvini un linguaggio di odio, nei riguardi della Ministra #Lamorgese' - gennaromigliore : Definire la ministra #Lamorgese “criminale” non solo è profondamente offensivo. È falso. Il senatore Salvini si met… - michtrim : RT @EleonoraCamilli: L’ho scritto e ripetuto spesso in questi giorni: i numeri degli arrivi restano bassi, in Sicilia non c’è nessuna emerg… - Serena57891118 : RT @casa1404: @OGiannino Finalmente la prof Fornero tratta Salvini per quel che si merita . Per troppo tempo ha usato educazione e pacatezz… -