La manifestazione dei no-mask a Parigi (Di sabato 29 agosto 2020) Circa trecento persone si sono radunate sabato a Parigi contro l’uso obbligatorio delle mascherine in Francia al grido di “libertà, libertà”. AFP scrive che i manifestanti si sono riuniti a Place de la Nation e hanno accusato il governo di manipolare le persone attraverso la paura e di imporre le mascherine in alcune città senza giustificazione. Questa è una delle prime mobilitazioni in Francia, mentre in Germania a Berlino domenica sono scese in piazza 18mila persone e una nuova manifestazione in programma per oggi è stata vietata. Rassemblement toujours en cours Place de la Nation. Des prises de parole sont organisées, dispersion prévue à 18h #MasquesObligatoires #RassemblementAntiMasques #AntiMasques #Paris #COVID 19 pic.twitter.com/Ecs1ey55j9 — Estelle Farge (@Estelle ... Leggi su nextquotidiano

