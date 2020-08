“La mamma più bella”. Cristina Marino dopo il parto sfoggia un fisico stupefacente (Di sabato 29 agosto 2020) Cristina Marino sembra aver trovato la serenità a 360 gradi con Luca Argentero, è palese leggendo una sua intervista rilasciata a Confidenze: “Ho una personalità piuttosto complessa da gestire, lo riconosco. Ma con lui mi sono tranquillizzata. Ho capito immediatamente che era un bel tipo, di quelli che vedono sempre il lato positivo e amano aver cura degli altri. In più, avevamo così tante cose in comune che è diventato il mio migliore amico”. Cristina Marino ha poi proseguito il racconto della sua favola personale, incominciata nel 2015: “Mi ero trasferita a Roma, abitavo da un’amica e cercavo un appartamento. Lui mi ha invitata a cena a casa sua, cucina benissimo, e alla terza volta che ci sono andata mi sono fermata. La convivenza ... Leggi su tuttivip

matteorenzi : Claudia Agostini, donna, mamma, farmacista. Combatte la #SLA. Ci ha emozionati e entusiasmati con le sue parole all… - HuffPostItalia : A 5 anni salva la sua mamma chiamando il numero riportato sull’ambulanza giocattolo - Corriere : La mamma è al lavoro, a sei anni prende il treno da solo per vederla - wilkinsondako : @mrjjmenez @kjerwilkinson Bellissima mamma mia me la mangio - Susy0121031997 : RT @Kekka________: Scena divertente in treno. Io che dico 10 volte in un minuti quanto sia una Stella e quanto amo Ale;mia sorella che se n… -

Ultime Notizie dalla rete : “La mamma Viviana Parisi e Gioele Mondello, la teoria dei legali: «Omicidio-suicidio? No, è salita sul traliccio perché... Corriere della Sera