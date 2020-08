La malattia spagnola (Di sabato 29 agosto 2020) C'è il record dei contagi. Ma il Paese sta poi vivendo un gravissimo shock economico, il crollo del turismo, l'esilio del re (e la crisi della monarchia), la sinistra di governo nella bufera degli scandali... Per il futuro del premier socialista Pedro Sánchez l'autunno sarà cruciale.Da giorni si rincorre la voce: il leader di Podemos Pablo Iglesias e la sua compagna Irene Montero si vogliono trasferire in uno dei più esclusivi quartieri di Madrid, Valdelagua (abitato fra gli altri dalla star del cinema Penélope Cruz), con tanto di recinzione e sorveglianza privata. Questo perché davanti all'attuale dimora dei due politici della sinistra spagnola continuano a riunirsi gruppi di protesta per lo scandalo del finanziamento che a inizio d'agosto ha investito Podemos.Secondo le accuse dell'ex avvocato del partito José Manuel ... Leggi su panorama

I test sierologici sono eseguiti a partire dal sangue e ci dicono se (ora o in precedenza) siamo venuti a contatto con il Sars-CoV-2. Cercano gli anticorpi che l’organismo produce in risposta a un vir ...

Covid-19: sintomi più gravi con il gruppo sanguigno A

Le persone con il gruppo sanguigno A hanno maggiori probabilità di sviluppare sintomi più gravi di Covid-19. A confermarlo è una ricerca scientifica internazionale pubblicata sulla rivista scientifica ...

