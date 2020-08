La lista 'Progetto per Guardiagrele' riammessa alla competizione elettorale (Di sabato 29 agosto 2020) Rientra nella competizione elettorale per le amministrative del 20 e 21 settembre, la lista 'Progetto Per Guardiagrele' a sostegno del candidato sindaco Donatello Di Prinzio. Dopo la doccia fredda ... Leggi su chietitoday

Ultime Notizie dalla rete : lista Progetto La lista “Progetto per Guardiagrele” riammessa alla competizione elettorale ChietiToday Amministrative 2020, liste e movimenti chiedono ad Antonio Ingroia di candidarsi a sindaco

Con una nota un gruppo di rappresentanti di liste e movimenti politici, chiedono all’ex magistrato Antonio Ingroia di candidarsi al ruolo di sindaco di Campobello di Mazara, per le prossime amministra ...

Catanzaro: Adesioni Udc. La soddisfazione di Talarico, «Il nostro progetto politico si rafforza»

«Saluto con viva soddisfazione l’ingresso nell’Udc dei consiglieri comunali di Catanzaro Antonio Triffiletti e Giovanni Merante. Un segnale evidente della crescita del progetto politico centrista nel ...

