La Lega contro il sondaggio del Corriere sulle regionali in Campania. Molteni: “Ci danno al 3%? Querela e 500mila euro di risarcimento” (Di sabato 29 agosto 2020) L’ultimo sondaggio del Corriere della Sera sulle regionali in Campania dà la Lega in caduta libera al 3,3% (rispetto al 19,2% ottenuto alle europee del 2019), ma il partito guidato da Matteo Salvini non ci sta. E tramite l’ex sottosegretario agli Interni Nicola Molteni annuncia Querela, spingendosi a chiedere un risarcimento da mezzo milione di euro. Secondo il deputato – che ricopre pure il ruolo di segretario regionale del Carroccio a Napoli – si tratta di una rilevazione condotta su “930 persone che parlano a nome di 5 milioni di campani, di cui il 20% dice che non sa che cosa voterà. Ma agli amici di De Luca tanto basta per parlare di tracollo. Più inattendibile di ... Leggi su ilfattoquotidiano

lauraboldrini : La #Lega in questi giorni sta usando il suo più becero repertorio sessista: l’assalto ad Azzolina, il sondaggio sul… - matteosalvinimi : Razzismo e sessismo di sinistra, commenti infami e vergognosi contro una donna coraggiosa che ha scelto di candidar… - matteosalvinimi : ?? DELINQUENTI LANCIANO BOTTIGLIE E SEDIE CONTRO LA POLIZIA A fronte di un mare di gente perbene oggi con la Lega a… - 19marino74 : RT @AntoninoLogerfo: Vi ricordo che i #Fratelli_di_TRUMP #Lega & #FratellidItalia i HANNO VOTATO NO alla risoluzione contro il razzismo. H… - joker9212329403 : RT @lauraboldrini: La #Lega in questi giorni sta usando il suo più becero repertorio sessista: l’assalto ad Azzolina, il sondaggio sulle pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega contro La Lega contro il sondaggio del Corriere sulle regionali in Campania Il Fatto Quotidiano Migranti, Musumeci contro il Viminale: “Nella notte altri sbarchi in Sicilia, ma a Roma non si indignano?” VIDEO

Nello Musumeci contro il Viminale: “Nella notte 300 migranti sbarcati in Sicilia, ma a Roma non si indignano?”. “Leggo le agenzia di stampa e resto senza parole. La notte scorsa a Lampedusa sono arriv ...

È morto Pierluigi Camiscioni, la controfigura di Bud Spencer aveva 67 anni

È morto a 67 anni Pierluigi Camiscioni, campione di rugby e nota contro figura di Bud Spencer negli anni ’90. Aveva recitato nella serie di film “Noi siamo angeli”, conquistando l’affetto del pubblico ...

Nello Musumeci contro il Viminale: “Nella notte 300 migranti sbarcati in Sicilia, ma a Roma non si indignano?”. “Leggo le agenzia di stampa e resto senza parole. La notte scorsa a Lampedusa sono arriv ...È morto a 67 anni Pierluigi Camiscioni, campione di rugby e nota contro figura di Bud Spencer negli anni ’90. Aveva recitato nella serie di film “Noi siamo angeli”, conquistando l’affetto del pubblico ...