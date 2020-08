La Juventus ha deciso: sono solo tre gli intoccabili (Di sabato 29 agosto 2020) Un'annata complicata, si spera meno di quella appena trascorsa, sta per iniziare. Molto passerà anche dal mercato, una finestra di trattative che sarà molto diversa da quelle passate, specie in casa Juventus dove è in atto una sorta di rivoluzione anche grazie all'arrivo di Andrea Pirlo come allenatore.Juventus: solo 3 gli intoccabilicaption id="attachment 996495" align="alignnone" width="621" Juventus de Ligt (getty images)/captionCome scrive calciomercato.com che cita Tuttosport, la Vecchia Signora è ripartita dal nuovo msiter, ma anche da nuove idee e, probabilmente, qualche nuovo volto. La Juventus deve lottare per vincere in Italia e in Europa e per farlo serviranno giocatori all'altezza. Ecco perché occorre fare piazza pulita di tutti quei ... Leggi su itasportpress

Molto passerà anche dal mercato, una finestra di trattative che sarà molto diversa da quelle passate, specie in casa Juventus dove è in atto una sorta di rivoluzione anche grazie all’arrivo di Andrea ...

