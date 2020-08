La Guardia costiera italiana ha raggiunto la nave per il soccorso dei migranti finanziata da Banksy (Di sabato 29 agosto 2020) Nel pomeriggio di sabato la Guardia costiera italiana ha raggiunto la Louise Michel, una nave per il soccorso dei migranti finanziata dall’artista britannico Banksy, che si trovava in difficoltà nel Mediterraneo centrale, nella zona SAR (cioè una zona di ricerca Leggi su ilpost

(ANSA) – ROMA, 29 AGO – La Guardia costiera italiana è intervenuta per prestare assistenza alla Louise Michel, la nave battente bandiera tedesca finanziata da Banksy, che ha soccorso nelle ultime ore ...

