Kristoff vince la prima tappa del Tour ed è maglia gialla (Di sabato 29 agosto 2020) NIZZA, Francia, - Alexander Kristoff, UAE Emirates, ha vinto la prima tappa della 107/a edizione de Tour de France partito oggi da Nizza con due mesi di ritardo per l'emergenza Coronavirus e con ... Leggi su corrieredellosport

Eurosport_IT : 4 a vittoria al Tour de France 80a in carriera 1a maglia gialla del 2020! Alexander #Kristoff vince la volata a Ni… - Cyclingtimenews : #TDF2020 A Nizza vince Alexander #Kristoff: la Norvegia torna in maglia gialla dopo Thor Hushovd - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Tour, prima tappa: pioggia, cadute, sciopero bianco, poi vince Kristoff - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA CICLISMO Tour de France, 1^ tappa: Kristoff vince in volata Il norvegese è la prima maglia gialla della gara #SkyS… - MattiaBusetti : RT @Eurosport_IT: 4 a vittoria al Tour de France 80a in carriera 1a maglia gialla del 2020! Alexander #Kristoff vince la volata a Nizza ed… -