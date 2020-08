Klopp vota Cristiano Ronaldo: «È il migliore al mondo, Messi forse del Barcellona» (Di sabato 29 agosto 2020) L’allenatore del Liverpool ha elogiato le qualità di Cristiano Ronaldo Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, vota Cristiano Ronaldo nell’eterna lotta tra il portoghese e Lionel Messi. Il manager dei Reds, in una intervista a Marca, ha infatti elogiato il numero 7 della Juventus. «Cristiano Ronaldo può ritirarsi in qualsiasi momento, ha vinto tutto. Titoli con varie squadre, con la sua nazionale e titoli individuali, ma Messi deve ancora molto al mondo del calcio, non ha vinto nulla di importante per la sua squadra, da quando Xavi e Iniesta si sono ritirati, non ha vinto nulla di importante per il Barcellona. ... Leggi su calcionews24

