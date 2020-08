Kimono o hanbok, la moda trasforma gli abiti tradizionali orientali in capi streetstyle (Di sabato 29 agosto 2020) Chi l'avrebbe mai detto che, un giorno, un abito di una tradizione così lontana dalla nostra, sarebbe diventato un pezzo imprescindibile nel nostro armadio. Il Kimono, nelle ultime stagioni si è ritagliato un ruolo sempre più importante nei look, femminili e maschili, di tutto il mondo fino a diventare in questa estate 2020 l'accessorio must have da avere in valigia. Versatile, colorato, con fantasie adatte a ogni occasioni, questo semplice pezzo di tessuto a forma di T racchiude al suo interno tutta la storia di un Paese, il Giappone, che ora più che mai affascina gli italiani. Per questa estate, tutti lo avevano in valigia. Da utilizzare come copricostume, come giacca o come accessorio da camera, il Kimono è stato il vero protagonista di questo particolare 2020. Ideale anche come giacca da casa, è stato uno ... Leggi su panorama

nozokii : @Guiltysvdist la differenza tra l'hanbok e il kimono sembra abbastanza lieve ma tanto hai centrato il vibe <\3 -

Ultime Notizie dalla rete : Kimono hanbok Kimono o hanbok, la moda trasforma gli abiti tradizionali orientali in capi streetstyle Panorama