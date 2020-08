Karina Cascella: "Chi ha contratto il covid e parla solo di quello per richiamare l'attenzione, che problemi ha?" (Di sabato 29 agosto 2020) "Ma le persone che hanno contratto il virus e parlano solo di quello tutto il giorno come se fosse un richiamo alla loro attenzione che problemi hanno? E che voglia poi. Io starei a riposo e basta o no?". Così Karina Cascella nelle stories Instagram commenta il comportamento di influencer e personaggi televisivi che tramite i social stanno dando aggiornamenti costanti rispetto alle loro condizioni di salute, dopo aver scoperto - tramite il tampone - di aver contratto il coronavirus. Gli stessi che Selvaggia Lucarelli ha aspramente criticato nei giorni scorsi. Selvaggia Lucarelli critica gli influencer in ritorno dalla Sardegna: "Il covid non è un ... Leggi su blogo

