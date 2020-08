Juventus, Pirlo ha già le idee chiare: un calciatore cambia ruolo (Di sabato 29 agosto 2020) Juventus – Parte del gruppo della scorsa stagione è stato confermato dal neo-tecnico Andrea Pirlo. Un po’ a sorpresa anche Danilo è da considerarsi promosso dopo le prestazioni, non sempre brillanti, precedenti. Il brasiliano avrebbe impressionato per la sua duttilità tattica e sarebbe stato individuato come profilo molto congeniale alla difesa a tre. Juventus: Danilo cambia ruolo L’allenatore bianconero, infatti, avrebbe pensato di schierarlo, come riporta Calciomercato,com, da terzo centrale. Anche Pep Guardiola, durante l’esperienza al Manchester City, lo aveva riproposto da difensore centrale con risultati molto entusiasmanti. I calciatori che hanno subito convinto, oltre a Danilo, sono proprio quelli più versatili quali Kulusevski, Arthur, ... Leggi su juvedipendenza

