Juventus | partitella in famiglia nell’allenamento mattutino al JTC

La Juventus ha svolto una partitella in famiglia nell'allenamento mattutino presso il Juventus Training Center La Juventus ha svolto una partitella a ranghi misti nell'allenamento mattutino presso il proprio centro di allenamento secondo il report pubblicato sul proprio sito. Bentancur, Douglas Costa, Khedira e Ramsey hanno svolto una seduta di lavoro personalizzata mentre Dybala ha continuato il suo percorso fisioterapico prestabilito. La squadra bianconera si ritroverà lunedì pomeriggio per una nuova settimana di allenamenti. Per domani è previsto infatti una giornata libera.

