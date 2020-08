Juventus, Ferrara: “Pirlo è un predestinato, lasciategli il tempo di sbagliare” (Di sabato 29 agosto 2020) “La Juventus aveva scelto già Andrea, per la U23, e in un certo senso lui è un predestinato. Forse l’occasione è arrivata prima del previsto, ci sono delle incognite, ma lasciategli il tempo di sbagliare. Non mi sorprende la sua filosofia da tecnico, è la stessa mostrata da giocatore. Le idee vanno coniugate in campo, c’è un avversario che pressa e altri fattori importanti“. Questo è il pensiero esplicitato da Ciro Ferrara, ex difensore e successivamente allenatore della Juventus, per le colonne della Gazzetta dello Sport. Ferrara ha commentato la scelta della Vecchia Signora di affidare la panchina ad Andrea Pirlo, caratterizzato dall’assenza di altre esperienze da allenatore. Leggi su sportface

sportface2016 : Il commento di #Ferrara sulla scelta della #Juventus di affidare la panchina a #Pirlo - zazoomblog : Juventus l’ex Ferrara: “Con Pirlo ci sono delle incognite e puntare su Ronaldo potrebbe essere rischio” -… - ItaSportPress : Juventus, l'ex Ferrara: 'Con Pirlo ci sono delle incognite e puntare su Ronaldo potrebbe essere rischio' -… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Intervista a Ciro #Ferrara: “#Pirlo predestinato. La #Juve gli darà il tempo anche per sbagliare” -