Juve, UFFICIALE l’arrivo di McKennie dallo Schalke: tutti i dettagli (Di sabato 29 agosto 2020) Weston McKennie è un nuovo giocatore della Juventus. A confermarlo è arrivato il comunicato UFFICIALE del club bianconero, che comprende i dettagli dell’accordo: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Weston McKennie a fronte di un corrispettivo di € 4,5 milioni. Inoltre, l’accordo prevede: • L’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi entro il termine della stagione 2020/2021; • La ... Leggi su calcioweb.eu

