Juve Kean, si avvicina il ritorno: prestito biennale o scambio con Ramsey (Di sabato 29 agosto 2020) , i due club studiano la formula giusta La Juventus pensa a un grande ritorno, quello di Moise Kean. Il figliol prodigo – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – potrebbe tornare in bianconero dopo l’avventura in Premier League. I due club – si legge – stanno studiando la formula corretta per poter convincere l’Everton: si tratta per il prestito biennale. C’è anche una seconda opzione, ovvero lo scambio con Aaron Ramsey. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

forumJuventus : GdS: 'Kean più vicino. La Juve a un passo del figliol prodigo. Per la punta dell'Everton si studia la formula: pres… - fra_marro7 : RT @forumJuventus: GdS: 'Kean più vicino. La Juve a un passo del figliol prodigo. Per la punta dell'Everton si studia la formula: prestito… - ilnostrofanta : #Juventus, #Dzeko dice si alla #Juve, resta ancora il sogno #Suarez. #Kean pronto a ritornare in bianconero - UgoBaroni : RT @forumJuventus: GdS: 'Kean più vicino. La Juve a un passo del figliol prodigo. Per la punta dell'Everton si studia la formula: prestito… - davideinno85 : RT @forumJuventus: GdS: 'Kean più vicino. La Juve a un passo del figliol prodigo. Per la punta dell'Everton si studia la formula: prestito… -