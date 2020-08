Justin ed Hailey Bieber traslocano: nuova villa a Beverly Hills (Di sabato 29 agosto 2020) Dall’altra parte della strada abita Magic Johnson. Nella stessa zona ci sono Sofia Vergara, Sylvester Stallone, Eddie Murphy, Rod Stewart e Denzel Washington. Sono i nuovi vicini di Justin e Hailey Bieber che hanno appena comprato una nuova casa, anche se il termine pare riduttivo, a Beverly Park, un quartiere chiuso, nella già esclusiva Beverly Hills. Leggi su vanityfair

MHAJ_03 : @brokenhouiss Zayn,Justin, Gigi e Hailey - J_BieberITALY : [FOTO] Justin e Hailey Bieber arrivano oggi in un aeroporto di Van Nuys, in California. (28 Agosto) - itshsmedicine : I comportamenti della famiglia jenner/ kardashian e di hailey e justin non mi sconvolgono affatto. - BEVLIEBER : Paparazzi mi dovete mollare Justin e Hailey andate a rompere i coglioni da un’altra parte GRAZIE - BEVLIEBER : RT @jb__italiancrew: Justin e Hailey Bieber vengono inseguiti dai paparazzi fino alla macchina ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Justin Hailey Justin Bieber e Hailey Baldwin, battesimo di coppia Sky Tg24 Justin ed Hailey Bieber traslocano: nuova villa a Beverly Hills

La casa dei Bieber vale 25,8 milioni di dollari ed è più di mille metri quadrati sulle colline dal codice postale più esclusivo al mondo: 90210 Dall’altra parte della strada abita Magic Johnson. Nella ...

Ariana Grande e Selena Gomez insieme nel nuovo singolo Ice Cream

Chi covava il desiderio di ascoltare la musica di Ariana Grande sposarsi con la voce di Selena Gomez... beh, sarà presto soddisfatto. C’è infatti anche la firma della cantante di Thank U, Next in Ice ...

La casa dei Bieber vale 25,8 milioni di dollari ed è più di mille metri quadrati sulle colline dal codice postale più esclusivo al mondo: 90210 Dall’altra parte della strada abita Magic Johnson. Nella ...Chi covava il desiderio di ascoltare la musica di Ariana Grande sposarsi con la voce di Selena Gomez... beh, sarà presto soddisfatto. C’è infatti anche la firma della cantante di Thank U, Next in Ice ...