Jangy Leeon online con il brano “Notte da leoni” (Di sabato 29 agosto 2020) Jangy Leeon feat. Jack The Smoker ed Ensi online con “Notte da leoni”, un pezzo hip hop dal sapore classico influenzato da sonorità reggae/roots Fuori in digitale “Notte Da Leoni”, il nuovo singolo di Jangy Leeon con i featuring di Jack The Smoker ed Ensi. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali: https://backl.ink/142649180 “Notte… L'articolo Jangy Leeon online con il brano “Notte da leoni” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

