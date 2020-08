Ivanka Trump sale sul palco del presidente, la reazione di Melania fa il giro dei social (Di sabato 29 agosto 2020) La figlia del presidente raggiunge il padre e sua moglie durante il comizio elettorale. I sorrisi di circostanza tra le due donne lasciano presto spazio allo sguardo glaciale che Melania rivolge a Ivanka. I comizi elettorali da parte dei candidati alla presidenza degli Stati Uniti proseguono senza sosta. Nemmeno l’avanzata costante del Coronavirus sembra voler … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

baldoanselmo : Ivanka Trump: 'I politici scelgono il partito, mio padre le persone. Siete voi le élite'. Anche lei nata per turlup… - tripposauro : @Gladys82012839 Da notare che il 'sorriso' era per Ivanka Trump???? - Methamorphose30 : RT @vucciria79: Non ci siamo soffermati abbastanza sullo sguardo di Melania Trump quando vede Ivanka. - Alberto_Today : Ivanka, 18 minuti per presentare (e sostenere) il padre: «Donald Trump ha cambiato Washington»… - ghuhhv45 : Ivanka, 18 minuti per presentare (e sostenere) il padre: «Donald Trump ha cambiato Washington»: La first daughter…… -