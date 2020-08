Italia fra FORTE MALTEMPO al Nord e SUPER CALDO al Sud: previsione meteo (Di sabato 29 agosto 2020) Il MALTEMPO è entrato ormai nel vivo su parte dell’Italia Settentrionale. Questo weekend si apre pertanto all’insegna del guasto meteo che porterà la rottura dell’estate, ma l’Italia è spaccata in due, a causa della strenua resistenza opposta dall’anticiclone africano. Il peggioramento che sta avanzando sull’Italia è collegato all’evoluzione di un’ampia area depressionaria, con una saccatura sprofondata fin verso la Penisola Iberica, alimentata da correnti fredde groenlandesi. Di contro, quest’affondo ciclonico enfatizza il richiamo CALDO prefrontale che va ad investire il Sud Italia. La nostra Penisola si trova quindi esattamente lungo l’area di confluenza nella quale ... Leggi su meteogiornale

(ANSA) - TORINO, 29 AGO - I carabinieri di Villanova d'Asti hanno denunciato 290 persone per avere preso parte a un rave party. Quasi tutti sono giovanissimi residenti in Piemonte e della Lombardia; 4 ...Lucca, 29 agosto 2020 - Campioni ed eroi non ci lasciano mai, restano e sopravvivono fino a divenire leggenda. Così sarà per Sandro Mazzinghi, che se n'è andato qualche giorno fa, ma solo in apparenza ...