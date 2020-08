Isolato il "virus dei giovani": che cos'è e perché infetta meno (Di sabato 29 agosto 2020) Federico Garau Il team di studiosi del Burlo Garofolo di Trieste stanno da mesi studiando il Covid-19 in tutte le sue varianti. In Fiuli non c'è stata alcuna mutazione, i danni sono minori perché adesso la carica virale si è ridotta Lo stanno affermando molti emeriti medici italiani: la situazione Coronavirus in Italia è molto diversa rispetto a quella vissuta alcuni mesi fa, anche se adesso vediamo risalire la curva dei contagi. La stragrande maggioranza dei nuovi positivi è asintomatica, quindi il ricovero ospedaliero non è necessario e le strutture sanitarie non si trovano più al collasso. Un altro dato, balzato agli occhi di tutti, è che adesso ad essere in particolar modo colpiti ... Leggi su ilgiornale

PORDENONE E UDINE - Il virus è infido, insidioso. È quello che se entra in contatto con una persona già malata, anziana e debilitata, è in grado di far male. E anche di uccidere. Ma adesso circola con ...

