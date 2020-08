'Io, da Porto Rotondo a Cortina con il virus perché per il tampone ero negativo' (Di sabato 29 agosto 2020) commenta E' passato dalla Sardegna alle Dolomiti tranquillo perché il tampone che aveva fatto era negativo. E invece si portava dietro il virus. Ora G.P.B., 26 anni, è ricoverato nel reparto di ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Porto Rotondo Porto Rotondo: 20enne di Orgosolo autoisolato, sta male e non gli fanno il tampone La Nuova Sardegna Covid a Cortina, parla il romano positivo: «Per il test ero negativo, invece ho portato il virus dalla Sardegna»

Aveva la coscienza a posto e un tampone negativo in mano. Così è corso ad abbracciare la nonna 91enne, non ha risparmiato una stretta di mano all’attempato barista che conosce ...

"Io, da Porto Rotondo a Cortina con il virus perché per il tampone ero negativo"

E' passato dalla Sardegna alle Dolomiti tranquillo perché il tampone che aveva fatto era negativo. E invece si portava dietro il virus. Ora G.P.B., 26 anni, è ricoverato nel reparto di malattie infett ...

