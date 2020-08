Investito in bici, muore Bonduelle jr, figlio del 're delle insalate' (Di sabato 29 agosto 2020) Jerome Bonduelle, figlio minore dell’ex presidente Bruno Bonduelle e dirigente dell’omonimo gruppo agroalimentare, è morto la scorsa notte a Lille, Investito da un automobile mentre tornava a casa in bicicletta. Bonduelle, 50 anni, era entrato a far parte del gruppo nel 2003 e rivestiva attualmente la carica di direttore di Bonduelle Prospective and Development.I servizi di emergenza, subito intervenuti sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvarlo. “La morte di Jerome Bonduelle è una grande perdita per il gruppo Bonduelle”, ha dichiarato la direzione del gruppo in un comunicato stampa.“Gli azionisti, i dirigenti dell’azienda e tutti i dipendenti del gruppo si uniscono al ... Leggi su huffingtonpost

Ancora sangue sulle strade del salernitano. E ancora un morto. Stavolta a perdere la vita è stato un ciclista. Il dramma – come riporta il sito web stiletv.it – si è verificato intorno alle 7 di oggi ...

