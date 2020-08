Investito e ucciso nella notte l’erede dell’impero francese dell’alimentare Bonduelle (Di sabato 29 agosto 2020) E’ morto nella notte a Lille Jérôme Bonduelle, cinquantenne erede della dinastia a cui fa capo l’omonimo gruppo alimentare fondato nel 1853, specializzato nella produzione di insalate e verdure in scatola. Jérôme Bonduelle, è stato Investito da un’ auto mentre circolava in bici nei pressi della stazione ferroviaria della città francese insieme alla moglie e a degli amici. Bonduelle è deceduto sul colpo, inutili i tentativi di soccorso e il successivo trasporto all’ospedale. L’automobilista si è dato alla fuga ma è stato rintracciato e arrestato questa mattina. La vittima era direttore generale del gruppo di famiglia e figlio del presidente onorario Bruno ... Leggi su ilfattoquotidiano

ottochannel : VIDEO - Ciclista salernitano investito e ucciso a Paestum - infoitinterno : Mattia, investito e ucciso a 14 anni: “Il 22enne al volante andava 3 volte più veloce del limite” - paolorm2012 : Mattia investito ed ucciso all'Infernetto: Pm chiederà giudizio immediato per il 22enne alla guida - ottopagine : Capaccio: ciclista investito da un'auto e ucciso #Capaccio - 79_Alessio : RT @romatoday: roma Mattia investito ed ucciso all'#Infernetto: Pm chiederà giudizio immediato per il 22enne alla guida -

Ultime Notizie dalla rete : Investito ucciso

Fanpage.it

Era il rampollo di una famiglia che ha inventato un marchio popolare nell'alimentazione. Jerôme Bonduelle, figlio minore dell'ex presidente Bruno Bonduelle e dirigente dell'omonimo gruppo agroalimenta ...Foggia, 28 agosto 2020. Tragedia nel pomeriggio in via Manfredonia, a Foggia, nei pressi di un rivenditore di motocicli. Un uomo di circa 60 anni è morto in seguito alle ferite riportate dopo essere s ...