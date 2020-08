Intervento innovativo al A.O.U. “Ruggi”, operazione durata 7 ore: esempio di buona sanità (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Aveva subito un grave infortunio sul lavoro lo scorso 26 agosto, l’uomo di 43 anni che, mentre si trovava a lavoro presso un’ azienda di Battipaglia, ha riportato lo scoppio della vertebra L2 con disturbi della sensibilità agli arti inferiori. Grazie ad un Intervento durato oltre 7 ore con tecnica innovativa ed all’avanguardia, in cui si è reso necessario ricostruire completamente il corpo vertebrale, e poi stabilizzare la colonna, il paziente sta ora benissimo e ha recuperato in pieno ogni funzionalità. Un esempio di buona sanità che arriva dal A.O.U. Ruggi di Salerno. Ad operare il Dott. Luigi Caruso che opera nella Divisione di OrtoTraumatologia, diretta dal Dott. Mauro Nese, il cui apporto in sala operatoria è stato fondamentale, ... Leggi su anteprima24

Intervento d’eccellenza al Ruggi d’Aragona di Salerno, salvato un paziente 43enne che aveva riportato lo scoppio della vertebra L2, a seguito di un infortunio sul posto di lavoro. Lo scorso giovedì, V ...

Emergenza Scuola a Crotone: mancano le aule ma il Teatro incompiuto resta chiuso. Perché non trasformarlo in Polo Innovativo?

Aule Scolastiche nel Teatro mai portato a termine dalle passate amministrazioni Comunali. Davanti a un siffatto spreco di denaro e risorse pubbliche europee trasformarlo rapidamente in una scuola inno ...

