Inter Skriniar, si muove il PSG: i nerazzurri hanno chiesto Paredes (Di sabato 29 agosto 2020) . Si infiamma il calciomercato sull'asse Milano-Parigi Il Paris Saint-Germain si muove per Milan Skriniar. Il difensore centrale – si legge sull'edizione odierna di Tuttosport – piace ai parigini: Conte potrebbe anche lasciar partire il giocatore, ormai fuori dai piani nerazzurri. L'allenatore avrebbe le idee chiare anche sulla contropartita: i nerazzurri, infatti, avrebbero chiesto in cambio Leandro Paredes. Al momento non è ancora arrivata una risposta concreta da parte della società francese, ma l'asse di mercato potrebbe concretizzarsi positivamente.

