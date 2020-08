Inter, l’ex Cruz sicuro: “Con Conte si può vincere in Italia e in Europa” (Di sabato 29 agosto 2020) Intervistato da 90min.com, l'ex attaccante dell'Inter Julio Cruz ha detto la sua sulla squadra nerazzurra e sul suo tecnico Antonio Conte a seguito della prima annata abbastanza positiva anche se vissuta tra mille peripezie in campo e non solo.Cruz: "Con Conte si può vincere"caption id="attachment 1012253" align="alignnone" width="579" Conte, Getty Images/caption"Per me l’Inter è speciale. Da qualche anno ha iniziato un nuovo percorso societario ed essere arrivati in finale di Europa League è comunque importante. Io credo che la strada sia quella giusta e spero che si possa aprire al più presto un nuovo ciclo di successi", ha esordito Cruz. "Io credo che con Conte e ... Leggi su itasportpress

