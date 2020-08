Inter, Kolarov a un passo Un gladiatore per Conte (Di sabato 29 agosto 2020) Già pronto un biennale da 3 milioni a stagione per il difensore jolly della Roma. Marotta può chiudere anche per Vidal messo alla porta dal Barcellona. Leggi su quotidiano

ZZiliani : Quasi fatta per il 35enne Kolarov all’Inter. Lo vuole Conte assieme a Zebina (42) e Zago (51), mentre Losi (85) ha… - DiMarzio : #Calciomercato, #ASRoma | L'#Inter punta #Kolarov, c'è l'ok del calciatore - angelomangiante : Vicinissimo il passaggio dalla Roma all'Inter di #Kolarov @SkySport - PagineRomaniste : #Kolarov, tra #Inter e #ASRoma balla solo un milione. Chiusura più vicina #calciomercato #LaGazzettaDelloSport - WINDSONKLAUS : RT @Anto__rus: L'Inter non poteva prendere un Hakimi anche sulla corsia sinistra. La coppia Young-#Kolarov è grande d'età, ma insieme può g… -