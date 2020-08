Ingrid Bergman, quando Roberto Rossellini spezzò il cuore di Anna Magnani per correre da lei (Di sabato 29 agosto 2020) 105 anni fa, il 29 agosto del 1915, nasceva Ingrid Bergman, una delle attrici più amate dal grande pubblico. Quello stesso giorno, nel lontano 1982, la diva tre volte Premio Oscar, che secondo l’American Film Institute è la quarta più grande star femminile di Hollywood di sempre, moriva a Londra colpita da un tumore al seno che non le ha lasciato scampo. Fascino da vendere, bellezza intramontabile. Ingrid Bergman ha lavorato con registi importanti come Alfred Hitchcock, affiancato attori di immensa bravura come Cary Grant e Humphrey Bogart. Tanti successi: da Casablanca a Notorious – l’amante perduta, da Anastasia ad Assassinio sull’Orient Express; senza contare Indiscreto, Per chi suona la campana e Fiore di cactus. Vogliamo ricordarla oggi raccontando la sua ... Leggi su urbanpost

«Mister Rossellini, ho visto i suoi film “Roma città aperta” e “Paisà”, e li ho apprezzati moltissimo. Se ha bisogno di un’attrice svedese che parla molto bene l’inglese, non ha dimenticato il tedesco ...

Una diva del passato. Quando per esserlo, non bastava una copertina. Il bello del mondo di ieri viaggiava su altri canoni. Eterea, quasi di ghiaccio, non ha mai cercato il successo per avere fama e de ...

