Infortunio Ziyech: le condizioni dell'esterno del Chelsea (Di sabato 29 agosto 2020) Hakim Ziyech si è infortunato al ginocchio durante un'amichevole contro il Brighton: brutte notizie per il Chelsea Brutte notizie per il Chelsea durante l'amichevole contro il Brighton. Hakim Ziyech è stato costretto a lasciare il campo intorno al 54′ per Infortunio. In attesa di accertamenti clinici, l'ex Ajax ha vistosamente indicato un problema al ginocchio allo staff medico dei Blues.

