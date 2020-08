Incendio Casal Lumbroso: sospesa la tratta ferroviaria Roma-Civitavecchia (Di sabato 29 agosto 2020) Su disposizione del Dos-4 è stata data indicazione al personale delle Ferrovie dello Stato di sospendere temporaneamente il traffico ferroviario e togliere tensione sulla tratta Roma-Civitavecchia. Questa la comunicazione ufficiale: Treno ad alta velocità Linea FL5 Roma – Civitavecchia traffico ferroviario SOSPESO tra Roma Aurelia e Maccarese per un Incendio in prossimità dei binari Treni deviati fra Roma Trastevere e Maccarese, via Ponte Galeria, fermate soppresse: Aurelia e Roma San Pietro. (foto Andrea Bova) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Quattro incendi di sterpaglie in pochi minuti in diversi punti della città hanno creato numerosi disagi e qualche paura. Il primo rogo è divampato intorno alle 13 in via del Pescaccio all’Aurelio. Ali ...

Incendio Casal Lumbroso: stop traffico ferroviario e sospesa al momento la tensione sulla tratta Roma-Civitavecchia

Su disposizione del Dos-4 è stata data indicazione al personale delle Ferrovie dello Stato di sospendere temporaneamente il traffico ferroviario e togliere tensione sulla tratta Roma-Civitavecchia. Qu ...

