Incendi Sicilia, vasto rogo nel Palermitano: fronte di 2km ad Altofonte, residenti in fuga dalle abitazioni. Numerose squadre al lavoro sul posto [FOTO] (Di sabato 29 agosto 2020) Mentre il Nord è alle prese con una violenta ondata di maltempo che ha provocato tanti danni e anche un disperso, il Centro-Sud fa i conti con gli Incendi. In Sicilia, un vasto rogo è divampato ad Altofonte, nel Palermitano. Il fronte del fuoco è stimato in circa due chilometri (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto). Secondo i primi accertamenti ci sarebbero stati cinque diversi roghi, sulla cui origine saranno svolte indagini. Alcuni residenti hanno abbandonato le loro abitazioni a scopo precauzionale. Sul posto stanno intervenendo diverse squadre di vigili del fuoco e forestali, personale della protezione civile regionale e i carabinieri. Gli ... Leggi su meteoweb.eu

