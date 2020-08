«In Sicilia sono sbarcati anche terroristi dell’Isis». L’allarme arriva da Tunisi, ma la Lamorgese tace (Di sabato 29 agosto 2020) Alcuni ex combattenti dell’Isis sono partiti dalla Tunisia e sono sbarcati in Sicilia. Lo riporta il quotidiano cattolico, Avvenire, citando fonti Tunisine. «Nei giorni scorsi – scrive Nello Scavo – si sono perse le tracce di alcuni Tunisini sbarcati in Sicilia. E dal Paese d’origine le autorità hanno fatto sapere, a quanto pare in modo piuttosto informale, che tra loro potrebbe esserci qualche ex combattente del Daesh, di cui la Tunisia è stata tra i principali fornitori. Reduci della campagna siriana che tornando a casa non hanno alternative alla detenzione, perciò s’imbarcano verso l’Europa». L’allarme da ... Leggi su secoloditalia

teatrolafenice : ?? «Senza vedere la Sicilia non si può capire l'Italia. La Sicilia è la chiave di tutto. Solo a Roma ci si può prepa… - matteosalvinimi : ?????? ESEMPLARE! Massima solidarietà al governatore siciliano Musumeci che ora chiede il trasferimento degli immigrat… - matteosalvinimi : #Salvini: Sinistra mi denuncia? Se sbarchi sono passati da 4mila a 18mila dall'anno scorso a quest'anno, se c'è un… - SecolodItalia1 : «In Sicilia sono sbarcati anche terroristi dell’Isis». L’allarme arriva da Tunisi, ma la Lamorgese tace… - Gianluc68325330 : RT @GiancarloDeRisi: “Sbarcati in Sicilia ex combattenti Isis e si sono dileguati”. La notizia, sicura, è di Avvenire, il giornale dei vesc… -